Bonne nouvelle pour Romelu Lukaku: le Diable rouge devrait faire ses grands débuts avec Chelsea face à Arsenal

Romelu Lukaku est officiellement revenu à Chelsea mais n’a toujours pas porté le maillot des Blues depuis son arrivée. En effet, le Diable rouge doit observer une quarantaine et ne pouvait donc pas s’entraîner avec le groupe.

Après avoir manqué la reprise du championnat, « Big Rom » pourrait faire ses grands débuts lors du choc face à Arsenal. Thomas Tuchel l’a confirmé dans ses propos relayés sur le site de Chelsea : « On s’attend que Romelu finisse sa quarantaine à temps et qu’il nous rejoindra à l’entraînement mardi, car lundi est notre jour de repos. Nous voulons faire en sorte qu’il soit prêt pour le match face à Arsenal et qu’il soit sur le terrain ».