Le gouvernement bruxellois impose des tests préventifs dans les maisons de repos à faible taux de vaccination

À partir de septembre, les maisons de repos et de soins de la Région Bruxelles-Capitale avec un taux de vaccination de moins de 70 % pour le personnel et de moins de 90 % pour les résidents devront recourir à un dépistage préventif au moyen de tests PCR. Iriscare et le cabinet d’Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de la Santé ont annoncé cette nouvelle. Chaque membre du personnel revenant de vacances sera également testé via un test antigénique rapide et le personnel sera également encouragé à se faire vacciner.