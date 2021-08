Les Jeux paralympiques 2020 à huis clos à cause de la situation sanitaire

Le huis clos est programmé ainsi sur tous les lieux de compétitions situés à Tokyo et dans les préfectures voisines de Shizuoka, Saitama et Chiba actuellement en état d’urgence sanitaire, alors que le président du Comité international paralympique, Andrew Parsons, est arrivé au Japon lundi.

Les Jeux paralympiques de Tokyo du 24 août au 5 septembre se tiendront à huis clos à cause de la situation sanitaire, ont officialisé les organisateurs lundi.

Depuis le début des Jeux olympiques le 23 juillet, le nombre quotidien de cas de Covid-19 a plus que doublé à Tokyo, en cause aussi la variante Delta, plus contagieuse, du virus.