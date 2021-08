Afghanistan: Malala Yousoufzai «profondément inquiète pour les femmes, les minorités et les défenseurs des droits de l’homme»

L’Afghanistan se trouvait lundi aux mains des talibans après l’effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l’étranger du président Ashraf Ghani, et des milliers de personnes tentaient désespérément, dans un chaos total, de fuir le pays à l’aéroport de Kaboul.

Une situation qui inquiète profondément la messagère de la paix de l’ONU (chargée particulièrement de l’éducation des filles) et lauréate du prix Nobel 2014, Malala Yousoufzai. La militante pakistanaise de 24 ans s’est exprimée sur Twitter : « Nous assistons, complètement choqués, à la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans. Je suis profondément inquiète pour les femmes, les minorités et les défenseurs des droits de l’homme. » Et d’ajouter : « Les pouvoirs mondiaux, régionaux et locaux doivent appeler à un cessez-le-feu immédiat, fournir une aide humanitaire urgente et protéger les réfugiés et les civils. »