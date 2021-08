Inondations: les sinistrés les plus touchés pourront emprunter gratuitement les transports publics pendant deux mois

Les personnes qui ont perdu leur maison ou leur moyen de transport lors des inondations de la mi-juillet peuvent voyager gratuitement dans les transports publics dans tout le pays du 25 août à la fin octobre. Ils peuvent demander une « carte gratuite de solidarité » à leur autorité locale.

Il s’agit d’une initiative des sociétés de transport public SNCB, De Lijn, TEC et Stib, en concertation avec les ministres fédéral, flamand, wallon et bruxellois de la Mobilité et le ministre de l’Intérieur flamand, selon un communiqué de presse publié par la SNCB.