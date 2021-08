Anderlecht: Timon Wellenreuther vers un prêt à Willem II

La quatrième tentative fut donc la bonne pour Dante Vanzeir. Meilleur buteur de l’Union en Division 1B l’année dernière, et grand artisan du titre, le jeune attaquant de 23 ans n’avait pas réussi à faire trembler les filets lors des trois premiers matches de la saison en Division 1A. Et ce n’était pourtant pas faute d’avoir essayé. Mais sa pugnacité et sa persévérance auront finalement payé ce samedi contre Courtrai. Un match lors duquel il a enfin réussi à faire tourner son compteur personnel. À son plus grand soulagement.