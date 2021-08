Enquête ouverte sur "l'autopilote" de Tesla après des accidents

"Dans le cadre de la mission de sécurité de l'agence et afin de mieux comprendre les causes de certains accidents liés à Tesla, la NHTSA ouvre une enquête préliminaire sur les systèmes d'assistants à la conduite (Autopilot) et les techniques mises en place pour surveiller, assister et faire respecter l'engagement du conducteur dans la conduite pendant son utilisation", a indiqué l'agence américaine NHTSA, dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'enquête va porter sur les Model Y, X, S et 3 de la marque américaine, mis sur le marché entre 2014 et 2021.