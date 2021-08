Super League: neuf des douze clubs frondeurs réintègrent l’Association européenne des clubs

Cette décision concerne les six clubs anglais (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham), deux clubs italiens (Inter et AC Milan) ainsi que l’Atlético Madrid.

La Juventus, le Real et le Barça, défenseurs les plus fervents de ce nouveau modèle de compétition, une ligue quasiment fermée avec les plus grands clubs européens, restent en conflit avec l’UEFA (organisatrice de la C1), et ont quitté depuis le printemps l’ECA, dirigée par Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain.