Décès de Nathalie Maillet: le circuit de Spa-Francorchamps veut poursuivre les activités avec l’équipe en place

Après la disparition tragique dimanche de Nathalie Maillet, la directrice générale du circuit de Spa-Francorchamps, le conseil d’administration de l’anneau ardennais s’est réuni lundi matin. Il a accordé tout son soutien aux équipes en place pour la poursuite des activités et projets du circuit, peut-on lire dans un communiqué de presse. Le CA a réitéré ses plus sincères condoléances aux membres de la famille et aux proches de Nathalie Maillet, CEO, et d’Ann-Lawrence Durviaux, avocate namuroise et professeur à l’université de Liège, décédées dimanche.

Melchior Wathelet, président du CA, a indiqué que l’équipe de direction actuellement en place allait assurer le travail opérationnel et quotidien dans la continuité de ce qu’avaient fait Nathalie Maillet et son équipe depuis 5 ans. Élisabeth Guillaume, la directrice technique du circuit, et Bertrand Vande Craen, le directeur financier, soutenus par le CA, assureront ainsi le travail opérationnel et la gestion quotidienne. Séverine Cirlande restera en charge de la communication.