Tour d’Espagne: Rein Taaramäe de l'équipe Intermarché-Wanty Gobert Matériaux fait coup double

L’Estonien Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty Gobert Matériaux) s’est adjugé la troisième étape du Tour d’Espagne cycliste, la première à arriver au sommet, lundi entre Santo Domingo de Silos et Picón Blanco, longue de 202,8 km. Il en profite pour prendre le maillot rouge de leader au Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), double tenant du titre et leader depuis sa victoire dans le contre-la-montre (7,1 km) de la première étape samedi.

Rein Taaramäe a fait partie de l’échappée du jour, qui s’est formée en début d’étape. Outre l’Estonien, elle était composée des Français Lilian Calmejane (AG2R Citroën) et Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), du Néerlandais Jetse Bol (Burgos-BH), des Espagnols Julian Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) et Antonio Jesus Soto (Euskaltel – Euskadi), de l’Autrichien Tobias Bayer (Alpecin-Fenis), et de l’Américain Joe Dombrowski (UAE-Team Emirates).