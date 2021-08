Mort d’Ann Lauwrence Durviaux: plusieurs universités rendent hommage à l’avocate namuroise

L’université de Liège (ULiège) et plusieurs cercles étudiants ont rendu hommage sur les réseaux sociaux à Ann Lawrence Durviaux, dont le corps a été retrouvé dimanche matin à Gouvy, en province de Luxembourg. L’avocate namuroise a été tuée par Franz Dubois, le mari de Nathalie Maillet, directrice du circuit Spa-Francorchamps et elle-même victime.

Le Cercle des étudiants de science politique et d’administration publique de l’université de Liège, où elle enseignait le droit administratif et droit constitutionnel, a également réagi sur le même réseau social. « Incontestablement, la professeure Durviaux était une enseignante brillante et passionnée. Profondément humaine. Nous ne pouvons pas rester indifférents face aux circonstances de ce drame. Nous sommes tristes. Nous sommes indignés. La professeure Durviaux laisse derrière elle un vide immense au sein de l’Université de Liège. Nous ne pourrons jamais assez la remercier pour tout ce qu’elle a pu transmettre et apporter aux étudiants qui ont eu la chance de croiser sa route et à l’Université de Liège. »