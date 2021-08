Afghanistan: une centaine de Belges se sont signalés auprès de l’ambassade au Pakistan

« Nous parlons d’une centaine de personnes au total », disposant souvent d’une double nationalité et de leurs ayants droit, a-t-elle affirmé à plusieurs médias, dont la RTBF-radio et la VRT-radio ainsi que sur la chaîne d’information en continu LN24. Ce qui représente une cinquantaine de familles souhaitant un retour « rapide » en Belgique.

« Aujourd’hui, l’ambassade a eu contact avec une centaine de personnes. Au vu de l’évolution rapide de la situation, de plus en plus de personnes se font connaître au niveau de l’ambassade. Ce chiffre pourrait encore évoluer avec le temps », a ajouté la cheffe de la diplomatie belge et vice-Première ministre MR.