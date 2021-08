Tour d’Espagne: Roglic ne se soucie pas de la perte du maillot de leader

Primoz Roglic a remporté le contre-la-montre d’ouverture de la Vuelta et a porté le maillot de leader depuis lors. Lundi, il a dû le céder à Rein Taaramäe vainqueur de la 3e étape au Picon Blanco.

« Que nous ayons perdu le maillot est tout simplement bon pour nous. Mes coéquipiers ont roulé toute la journée, et ils ont effectué un super bon travail », a avancé le Slovène bien qu’il ait été isolé sur la fin et que les leaders de l’ombre Steven Kruijswijk et Sepp Kuss aient perdu du temps.