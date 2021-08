Coronavirus: Frank Vandenbroucke veut rendre obligatoire la vaccination du personnel médical

Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) va proposer de rendre obligatoire la vaccination pour le personnel médical. C’est ce qu’il a indiqué ce lundi soir dans l’émission « Terzake ». « Je proposerai explicitement au gouvernement fédéral et à mes collègues des régions de rendre la vaccination obligatoire pour les personnes actives dans les soins de santé », a-t-il déclaré. « Pour les personnes travaillant dans les soins, pour les médecins dans un cabinet privé, pour les kinésithérapeutes… il devrait être la norme et donc l’obligation de se faire vacciner. Comme exemple pour les autres et pour la sécurité. »

En juillet, l’Académie royale de médecine de Belgique (KAGB) et son homologue francophone, l’ARMB, ont déjà recommandé la vaccination obligatoire de tout le personnel de santé. Dans un rapport consultatif, ils ont préconisé « la vaccination obligatoire de tout le personnel infirmier et non infirmier des hôpitaux, des cliniques et des établissements de soins, ainsi que de tous les médecins, des autres professionnels de la santé et des soignants informels participant aux soins (ambulatoires) ».