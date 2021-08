Coronavirus: plus de 150 personnes en soins intensifs, les contaminations toujours en hausse

Près de 50.000 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité situé à 4,2 % (+0,5 %).

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,09. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer. L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 222,3 sur 14 jours.

Près de 8,3 millions de Belges ont par ailleurs reçu une première dose du vaccin, soit 72 % de la population (84,5 % des 18 ans et plus). Plus de 7,6 millions sont entièrement vaccinés, soit 66,4 % de l’ensemble de la population belge (81,2 % des 18 ans et plus).