Afghanistan: Malala appelle le monde à ouvrir ses frontières aux réfugiés afghans

La militante pour les droits des femmes, âgée de 24 ans, a plaidé, dans une interview accordée à BBC Newsnight, pour que les frontières s’ouvrent aux personnes afghanes en fuite. Pour elle, les dirigeantes et dirigeants du monde doivent « se rappeler qu’ils ont un rôle stratégique et important à jouer. Ils doivent adopter une position audacieuse en faveur de la protection des droits humains. En ce moment, ce n’est pas seulement important la paix en Afghanistan mais aussi pour la paix dans le monde ».

Malala Yousafzai a souligné que les traducteurs locaux et les militants des droits humains avaient besoin d’une aide « immédiate » et que des pays comme le Royaume-Uni et le Pakistan devaient accueillir les réfugiés fuyant une zone de guerre.