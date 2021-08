Chiffre d'affaires record pour le spécialiste du PVC Deceuninck

Deceuninck a enregistré un chiffre d'affaires record au premier semestre, à 404 millions d'euros, soit 40% de plus qu'à la même période en 2020 et près de 30% de plus par rapport à la situation d'avant-crise (premier semestre 2019). L'entreprise a pu profiter de la croissance du marché de construction de logements, mais a aussi été confrontée à une hausse encore jamais vue du prix des matières premières, ce qui l'a poussée à relever ses propres prix à plusieurs reprises.