Retour au Real, départ au PSG: le futur de Cristiano Ronaldo toujours incertain

Le futur de Cristiano Ronaldo est très incertain mais tout porte à croire qu’il resterait bien à la Juventus cette saison. C’est en tout cas ce qu’avance Fabrizio Romano dans sa dernière publication.

Selon les informations du journaliste, la Juventus n’aurait reçu aucune offre et CR7 devrait bien jouer pour la Vieille Dame cette saison. Cependant, son contrat se termine en juin 2022 et aucune prolongation n’est à attendre à ce moment-là. Les informations d’El Chiriguinto faisaient état d’un possible retour au Real Madrid mais aucune offre n’aurait été mise sur la table à l’heure actuelle.