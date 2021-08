Facebook bloque les déclarations des talibans et les messages de soutien

Une équipe spécialisée composée d’experts afghans a été mise sur pied par l’entreprise américaine afin de scruter la Toile et y déceler les messages suspects, et éventuellement les supprimer. Ces experts connaissent la situation sur place et parlent les langues du pays. WhatsApp et Instagram, filiales de Facebook, vont également bannir ce type de messages. Les talibans ont largement utilisé les médias sociaux par le passé.