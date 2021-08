Le PIB en hausse de 2% et l'emploi de 0,5% au deuxième trimestre dans la zone euro

Le PIB de la zone euro a progressé de 2% au cours du deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, selon une estimation rapide communiquée mardi par Eurostat. La progression est de 1,9% au sein de l'Union européenne. Au cours du premier trimestre, le PIB avait diminué de 0,3% dans la zone euro et 0,1% dans l'UE. Toujours entre le premier et deuxième trimestre de cette année, le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 0,5% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE. Au cours du premier trimestre 2021, l'emploi avait diminué de 0,2% dans la zone euro et dans l'UE.