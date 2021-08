Le chiffre d'affaires de Roularta se rapproche de son niveau d'avant-crise (2)

Roularta, qui détient, côté francophone, les magazines Femmes d'aujourd'hui, Gaël, Flair, Sport Magazine, Le Vif... et, avec Rossel, le quotidien L'Echo, a constaté au premier semestre que le marché des lecteurs générait désormais un chiffre d'affaires plus important (58,9 millions d'euros) que la publicité (53,1 millions d'euros), alors que c'était encore l'inverse en 2019.

Grâce à ces résultats et "à la position de trésorerie substantielle", le groupe prévoit de distribuer un dividende de 1 euro brut par action pour l'année en cours.

Ce sont principalement les revenus publicitaires numériques qui ont augmenté, de 47,8% (contre une baisse de 23,9% au premier semestre 2020), dépassant ainsi largement tant les prévisions que le niveau d'avant-crise, a précisé en fin de matinée le CEO de Roularta, Xavier Bouckaert. Les revenus publicitaires des magazines ont augmenté de 28,7% (contre une baisse de 25,4% lors des six premiers mois de l'an dernier) et ceux des journaux de 2,2% (baisse de 19,3% l'an dernier). Ceux des publications gratuites restent en berne, avec une augmentation d'à peine 12,6% tandis qu'ils avaient baissé de 48,8% l'année dernière sur la même période.

Le chiffre d'affaires du marché des lecteurs a augmenté de 12,4%, principalement grâce aux nouvelles acquisitions du groupe. Sans celles-ci, la hausse serait de 1,1%.

Les perspectives pour la suite de l'année restent positives, ont indiqué les dirigeants en conférence de presse. Ils anticipent une évolution favorable des ventes d'abonnements notamment grâce à l'abonnement "Family" et au kiosque numérique "Mes magazines". La tendance des ventes au numéro devrait, elle, demeurer en ligne avec le marché actuel. Du côté des revenus publicitaires, ils s'attendent à une "nouvelle reprise du chiffre d'affaires" pour les activités d'impression et une hausse continue pour les médias audiovisuels et les activités numériques.

Cependant, le groupe anticipe une hausse du prix des matières premières pour le segment Printing Services (après une baisse l'an dernier) ainsi que de celui des coûts des événements et voyages, en fonction des décisions qui seront prises par les autorités pour la suite de la gestion de la pandémie.

Les investisseurs ont accueilli ces résultats avec enthousiasme, le titre prenant plus de 5% en fin de matinée sur la Bourse de Bruxelles.