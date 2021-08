La task force vaccination recommande la troisième dose pour les immunodéprimés

Sauf surprise, la conférence interministérielle santé de ce mercredi devrait donner son feu vert à l’administration d’une troisième dose de vaccin aux personnes immunodéprimées. La task force vaccination a en effet rendu un avis favorable et un accord est déjà intervenu entre les différents chefs de cabinet ce lundi. L’avis de la task force vaccination se base sur une revue de la littérature scientifique réalisée par Sciensano et le Centre fédéral d’expertise des soins de santé qui conclut à l’utilité de cette troisième dose pour les gens ayant une immunité affaiblie, les deux premières doses s’étant avérées insuffisantes pour les protéger de façon optimale contre le covid. « Il ne s’agit donc pas d’une dose de rappel mais bien d’une continuation du schéma vaccinal actuel, explique Sabine Stordeur, projet manager de la task force vaccination. Plutôt que d’avoir deux doses, ces gens ont besoin d’en recevoir trois. »

Qui sont les immunodéprimés Dans son avis aux ministres, la task force vaccination ne recommande par contre pas – pour l’instant – de troisième dose pour les personnes âgées. « Il n’y a pas assez de preuves scientifiques qui permettent d’argumenter en faveur de cette troisième dose, poursuit Sabine Stordeur. Des études scientifiques sont en cours pour évaluer la durée de protection des vaccins actuels. On va les suivre attentivement et en fonction des résultats de celles-ci, on avisera ».

La task force vaccination estime à 425.000 le nombre de personnes immunodéprimées en Belgique. Il s'agit d'une déficience immunitaire soit congénitale soit acquise suite à la prise d'un traitement immunodépresseur. On retrouve dans cette catégorie les personnes souffrant de leucémie, celles qui suivent un traitement contre le cancer, les HIV positifs non stabilisés, les personnes en attente d'une transplantation d'organe ou qui ont été greffées, celles qui doivent subir une hémodialyse suite à une insuffisance rénale… Ces personnes seront identifiées et convoquées grâce à la base de données des personnes souffrant de comorbidités qui avait été constituée au printemps dernier.