Coronavirus: Bruxelles va vacciner dans les écoles, les clubs sportifs et les lieux de culte

Bruxelles veut booster son taux de vaccination et prépare son programme de septembre, alors que la rentrée se profile doucement, a annoncé mardi la responsable du dispositif covid de la Commission communautaire commune (Cocom), Inge Neven, lors du point presse hebdomadaire sur la situation épidémiologique à Bruxelles. Des vaccins seront administrés dans les écoles, les entreprises et les clubs sportifs. « On examine les pistes pour augmenter la couverture vaccinale au mois de septembre et assurer une rentrée responsable et sécurisée, notamment chez les jeunes. Différentes campagnes de sensibilisation et de vaccination vont être menées, à la fois dans des entreprises mais aussi dans les écoles, en partenariat avec la fédération patronale BECI, l'ONE, Kind en Gezin et d'autres acteurs comme les associations de sports et loisirs. Nous poursuivons, en parallèle, nos actions dans les lieux de culte », expose Inge Neven.

L'agenda de rentrée sera présenté en détail la semaine prochaine. L'objectif étant d'assurer une année scolaire « la plus normale possible » par l'intermédiaire de la vaccination. « Nous invitons donc chacun et chacune à se faire vacciner », martèle Inge Neven. Bruxelles a notamment accumulé du retard dans la tranche des 12-35 ans, par rapport aux autres Régions.