Afghanistan: la Chine critique la «terrible pagaille» laissée par les Etats-Unis

« C’est la stricte vérité », a réagi mardi Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qui a durement critiqué le bilan humain de deux décennies d’intervention américaine. « En Irak, en Syrie et en Afghanistan, ce qu’on a vu c’est une armée américaine qui laisse en partant des troubles, des divisions, des familles dévastées et décimées », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse régulière. « Ils ont laissé une terrible pagaille, ont laissé ces endroits dans un état désastreux. La puissance et la fonction des Etats-Unis, c’est de détruire, pas de bâtir », a-t-elle ironisé en référence aux propos de Joe Biden.