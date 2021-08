Le FC Barcelone aurait menacé Samuel Umtiti de licenciement

L’histoire entre Samuel Umtiti et le FC Barcelone vit probablement ses derniers instants. L’international français n’a jamais vraiment convaincu en Catalogne et le Barça ne cache pas son intention de se séparer du joueur. Le club pourrait même aller jusqu’à rompre unilatéralement le contrat du défenseur.

Barcelone est en grandes difficultés financières et cherche à tout prix à diminuer sa masse salariale. Cela passe par des baisses de salaires, comme c’est le cas pour Piqué et d’autres cadres, mais aussi, en se séparant de joueurs excédentaires. Umtiti est l’un d’eux, et ce depuis un bon moment. Des offres venant d’autres clubs sont à la disposition du champion du monde 2018, mais ce dernier les refuse catégoriquement, souhaitant avoir une nouvelle chance chez les Blaugranas. Une attitude qui ne plaît pas à la direction catalane d’après Sport, et qui envisage une solution radicale : licencier son joueur.