Vaccination obligatoire du personnel soignant: la CSC demande au Comité de concertation de ne pas l’imposer vendredi

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) a indiqué lundi soir être favoriable de à la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Selon le ministre, les esprits sont désormais mûrs pour prendre cette décision. Frank Vandenbroucke n’a pas évoqué d’échéance mais souhaite agir sans attendre. Dans le courant du mois de septembre, des avis seront sollicités auprès du Conseil fédéral des Etablissements hospitaliers, du Conseil supérieur pour la prévention et du Conseil national du travail. « Nous voulons aussi impliquer les employeurs et les salariés de ces secteurs », précise le ministre. Parallèlement, le travail juridique a déjà commencé.

« Le débat sur la vaccination dans les soins de santé doit être mené de manière informée et sereine afin de parvenir à une solution équilibrée et soutenue, » appelle la CSC.

La CSC se dit « tout à fait disposée à participer à la concertation mais souligne que nous devons continuer à concentrer nos efforts sur la sensibilisation et l’information du personnel de santé concernant l’importance de la vaccination. La CSC soutiendra les campagnes de sensibilisation ciblées dans les établissements de soins où la couverture vaccinale est insuffisante. Cela peut se faire en utilisant les dernières connaissances scientifiques sur la vaccination, en entamant un dialogue avec le personnel afin de lever les doutes et les craintes éventuels et en impliquant les experts des services externes de prévention et de protection au travail. »