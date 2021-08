Déjà près d’un million de maillots du PSG floqués Messi vendus? Le club français répond à la rumeur

Mercredi dernier, au lendemain de l’annonce de l’arrivée de Lionel Messi au PSG, les supporters parisiens se sont littéralement rués sur le maillot de l’Argentin. Sur les réseaux sociaux, certains ont très vite affirmé que plus de 800.000 vareuses floquées du numéro 30 avaient été vendues en seulement 24 heures.

Interrogé à ce sujet par nos confrères de L’Equipe, Fabien Allègre, le directeur de la diversification du Paris-Saint-Germain, a fermement démenti cette information. « C’est dingue de sortir des chiffres pareil. Oui le trend de vente a été phénoménal, mais on est très loin du million de maillots vendus. Le deal avec Messi s’est fait très rapidement, ce n’est pas quelque chose que l’on a pu anticiper. Alors oui on reste agile, mais on doit faire avec les temps de fabrication de notre partenaire. Que ce soit Nike, Adidas ou Puma, ils ont tous la même approche concernant la production et le nombre de maillots mis sur le marché. On n’est pas des magiciens. »