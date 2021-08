Charia, droit des femmes, combats…: les talibans détaillent leur plan dans une conférence de presse

Le port de la burqa, un voile intégral, ne sera pas obligatoire pour les femmes car « il existe différents types de voile », a annoncé mardi un porte-parole des talibans qui ont pris le pouvoir en Afghanistan.

Lorsque les talibans dirigeaient ce pays, entre 1996 et 2001, les écoles de filles étaient fermées, les femmes ne pouvaient ni voyager ni travailler, et étaient obligées de porter en public une burqa, un voile qui recouvre tout le corps et le visage, avec une grille en tissu au niveau des yeux.