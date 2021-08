«Honte pour la France», «cynisme»…: Macron suscite la polémique après son allocution sur l’Afghanistan

Les propos d’Emmanuel Macron sur les « flux migratoires irréguliers » en provenance d’Afghanistan ont suscité mardi un tollé à gauche, tandis que droite et RN appelaient à la fermeté sur ce thème sensible à l’approche de la présidentielle.

« Nous n'avons pas du tout à rougir car nous sommes l'un des pays qui accueillent le plus d'Afghans et qui leur donnent le plus de protection », a répliqué l'Elysée.

Lire aussi Afghanistan: pourquoi les Américains ne sont pas intervenus pour empêcher l'arrivée des talibans Au coeur de la polémique, l’allocution télévisée de lundi où le chef de l’Etat a d’un côté assuré que « la France fait et continuera de faire son devoir pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés ». Mais « nous devons anticiper et nous protéger contre les flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature », a-t-il ajouté.