Les prix agressifs sur le lait pratiqués par certaines enseignes inquiètent

Albert Heijn "est venu casser le marché et faire mal aux autres distributeurs", constate la CBL. "Récemment, Aldi a décidé de s'aligner sur le niveau de prix très bas d'Albert Heijn. Ils ont fait baisser leurs prix de 0,10 euro par litre au moment même où tous les prix des matières premières sont en hausse".

La CBL estime qu'une baisse de prix de 10 centimes en Belgique correspond à une destruction de valeur de plus de 30 millions d'euros. "Cet argent serait bien utile aux producteurs laitiers pour poursuivre leur transition vers plus de durabilité et obtenir des revenus décents", regrette la CBL.