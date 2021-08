Météo: c’est officiel, l’été 2021 est le plus humide depuis le début des mesures

Il faudra faire le gros dos toute la semaine, endurer un temps automnal et frais, avant le retour du soleil et de la chaleur le week-end. Ce mardi n’a pas dérogé aux prévisions avec un temps morose. La suite ne s’annonce pas meilleur. La soirée et la nuit de mardi n’apporteront guère d’améliorations, avec un ciel restant très nuageux à couvert. La pluie restera assez fréquente sur tout le pays, avant d’alterner avec des périodes plus sèches. Les nombreux nuages bas pourront réduire la visibilité en haute Belgique. Ailleurs, la brume règnera. Les minima oscilleront entre 11 et 16°C, sous un vent généralement faible à modéré.