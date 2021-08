Bruxelles: vers des vacci-bus dans les écoles

Fini les règles sanitaires identiques à Bruxelles et en Wallonie, dans le milieu scolaire. La ministre de l’Enseignement de la Communauté française, Caroline Désir, a annoncé ce mardi les modalités pratiques de la rentrée. Avec une différence majeure entre les deux Régions : les élèves du secondaire devront continuer à porter le masque en classe dans la capitale, mais pas en Wallonie. La socialiste justifie cette « approche différenciée » par les « importantes disparités régionales » qui existent entre les chiffres de l’épidémie.

Pour revenir à une vie scolaire la plus normale possible, d’autres solutions sont envisagées pour accélérer et augmenter encore la couverture vaccinale. Exemple ? Des bus de vaccination qui se rendraient directement dans les écoles. Caroline Désir était l’invitée du journal télévisé de RTL Info et a répondu sur cette possibilité. « La Cocom nous a contactés. Je pense que nous devons unir nos forces. Il y a des difficultés réelles à Bruxelles. Mais je pense que le secteur de l’enseignement peut jouer un rôle avec des vaccibus, des équipes mobiles qui se rendront dans les écoles pour vacciner, répondre aux questions des élèves et enseignants. C’est peut-être une façon de toucher les familles via les adolescents. Nous allons organiser tout cela dans les prochains jours car nous devons mettre à profit cette période de septembre où les mesures en matière de masque à Bruxelles restent très contraignantes. Puis nous évaluerons la situation. »