Samuel Kalu, joueur de Bordeaux, s’écroule sur le terrain après un malaise: son club donne des nouvelles rassurantes

Tant à Louvain que face à l’Antwerp, Jules Van Cleemput a été le premier élément remplacé par Edward Still. Et l’ancien Malinois a chaque fois dû passer le témoin au jeune Jackson Tchatchoua, encore peu aguerri mais au tempérament plus offensif. Dans un onze carolo aux contours par ailleurs bien affirmés, le flanc droit se cherche peut-être encore un titulaire, entre deux candidats aux profils opposés.