Christian Kouamé proche d’Anderlecht: l’attaquant ivoirien «annonce» un départ imminent sur Twitter

La Fiorentina, son employeur, et le Sporting pourraient rapidement se mettre d’accord sur un prêt d’une saison sans option d’achat. Du côté d’Anderlecht, on continue à avancer que ce dossier est trop cher mais il semble tout de même que les choses se décantent et que l’optimisme est de mise dans ce dossier.

Kouamé a évolué dans plusieurs clubs italiens des divisions inférieures avant de découvrir la Serie A en 2018 avec le Genoa. C’est là qu’il connaîtra sa meilleure période en 2018-19 avec 5 buts et 6 assists en 18 matches mais aussi le moment le plus difficile de sa carrière avec une rupture des ligaments croisés et une longue indisponibilité. À la Fiorentina depuis janvier 2020, l’attaquant de pointe également capable de jouer sur les flancs ne s’est jamais imposé dans les rangs de la Viola. Si un accord est trouvé entre le club de Florence et Anderlecht, Kouamé tentera donc de se relancer à Bruxelles où il a récemment affronté les Diables rouges avec la Côte d’Ivoire. C’était en octobre 2020 à l’occasion d’un match amical (1-1) où il était monté à 16 minutes de la fin de la rencontre.