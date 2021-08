Ligue des champions: le Shakhtar s’impose à Monaco, le RB Salzbourg bat Brondby (vidéos)

L’AS Monaco recevait le Shakhtar Donetsk, tombeur de Genk au tour précédent, au Stade Louis II. Les Monégasques se sont inclinés par le plus petit écart face aux Ukrainiens, sur un but de Pedrinho (0-1, 19e). Eliot Matazo n’est pas monté au jeu pour Monaco, bien qu’il fît partie du groupe de Niko Kovac.

Six équipes s’affrontaient mardi soir dans le cadre du 4e et dernier tour de qualifications de la Ligue des Champions. Les trois vainqueurs au terme de la double confrontation, dont le match retour aura lieu le 25 août prochain, obtiendront leur ticket pour la phase de poules de la Ligue des Champions, qui débutera en septembre.

Le Red Bull Salzbourg a remporté son match contre Brondby, 2-1, lors de la visite des Danois dans la Red Bull Arena. Les champions du Danemark ont pourtant ouvert le score dès le début du match par l’intermédiaire d’Uhre (0-1, 4e) avant d’être rejoints par leurs hôtes en deuxième mi-temps, via Adeyemi (1-1, 57e). Aaronson a finalement offert la victoire aux siens dans les derniers instants (2-1, 90e).

En Moldavie, le Sheriff Tiraspol s’est défait du Dinamo Zagreb sur le score de 3-0. Tiraspol doit sa large victoire à un doublé de Traore (1-0, 45e et 3-0, 80e) et à un but de Kolovos (2-0, 54e).