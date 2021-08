PSG: Lionel Messi s’active pour trouver sa future maison à Paris

Selon les informations relayées par RMC Sports, Messi, qui séjourne actuellement dans un luxueux hôtel, privilégierait une location, avec un bail d’un an renouvelable. Malgré son contrat de deux années, plus une en option, signé avec le club parisien, la Pulga ne souhaiterait pas acheter de maison en France.

En attendant de disputer ses premières minutes en match officiel sous le maillot du PSG, Lionel Messi se cherche désormais une maison pour s’installer avec sa famille à Paris. Et l’Argentin aurait des critères bien précis.

Autre critère très important : il voudrait s’installer dans la banlieue chic de Neuilly-sur-Seine, où vivent notamment ses coéquipiers et amis Angel Di Maria et Marco Verratti. L’objectif étant de trouver le logement idéal, dans un endroit réservé, où il serait à l’abri du regard du public. Il souhaiterait d’ailleurs inscrire ses trois enfants dans une école internationale de la commune.

Enfin au niveau de la maison en elle-même Messi aurait également fixé des critères bien précis, au minimum quatre à cinq chambres, avec piscine et salle de sport, et meublé de préférence. Selon un professionnel du secteur, de l’agence Haussmann Prestige Paris, le genre de bien qui coûte entre 25.000 et 45.000 euros par mois.