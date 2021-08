«Supernova», le film 4 étoiles de la semaine: les sorties cinéma à ne pas manquer (vidéos)

Supernova (Harry Macqueen) Ce film se tient fort heureusement loin des violons. Avec juste ce qu’il faut de mélancolie, il est ici bien plus question d’amour que de maladie, dans un film porté par deux acteurs tout en sobriété, d’autant plus justes et touchants. Lire aussi Notre critique 4 étoiles Reminiscence (Lisa Joy) La science-fiction, c’est son dada, à Lisa Joy ! Ce film ressemble à un polar noir, les ingrédients classiques sont là. Mais transposés dans un univers futuriste, pas tape-à-l’œil pour un sou et parfois même presque réaliste.

Lire aussi Reminiscence : notre critique 3 étoiles Playlist (Nine Antico) Un portrait plein de vie d’une jeune femme en quête du grand amour. L’atmosphère plus mélancolique que vraiment rock’n’roll dans laquelle baigne cette comédie douce-amère, tournée en noir et blanc qui plus est, va bien à Nine Antico. En musique, toujours, pour donner un fil rouge au spectateur et tendre un miroir au personnage.