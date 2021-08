Carlsberg: croissance soutenue par la réouverture de l'horeca et les bières spéciales

La réouverture de l'horeca principalement en Europe de l'ouest a bénéficié à l'entreprise. En outre, la société a continué à vendre beaucoup de bières dans les supermarchés et les magasins d'alcools dans toutes les régions où elle est active. L'Asie a connu la croissance la plus rapide. Dans des pays comme la Chine ou le Vietnam, Carlsberg a vendu plus de bières par rapport à la période d'avant la crise du coronavirus. Les volumes ont été plus faibles en Inde, France et Suède.

Les bières spéciales et sans alcool ont aussi soutenu la croissance du brasseur.