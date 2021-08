De nouvelles révélations sur la mort de Nathalie Maillet et Ann Lawrence Durviaux

Dans la nuit du 14 au 15 août, trois corps sont découverts dans une habitation de Gouvy, dans la province de Luxembourg. Ceux de Nathalie Maillet et Ann Lawrence Durviaux et celui de Franz Dubois. D’après les premiers éléments de l’enquête, le troisième cité avait appelé la police après avoir tué les deux premières et avant de se donner la mort.

L’enquête rebondit, d’après Sudinfo. Il apparaît en effet que Nathalie Maillet, Ann Lawrence Durviaux et Franz Dubois s’étaient rendus ensemble au restaurant quelques heures avant le drame, et que Nathalie Maillet Et Ann Lawrence Durviaux avaient officialisé leur union auprès de Franz Dubois un mois plus tôt. Les versions divergent en revanche sur l’ambiance qui régnait autour de la table, le patron de l’établissement, contacté par Sudinfo, affirmant qu’elle était cordiale, ce que contestent des témoins, toujours interrogés par Sudinfo.