Le Télévie change de logo et de slogan

Le logo est, quant à lui, un peu plus épuré que l’ancien. Mais les bases restent les mêmes.

« Plus court, plus direct et plus percutant. Voici le nouveau logo et slogan du Télévie », peut-on lire sur la page Facebook de l’organisation.

L’artiste français Julien Doré sera le parrain de cette 33e édition. La grande soirée de clôture de l’événement caritatif au profit de la recherche contre le cancer aura lieu le 18 septembre au Wex de Marche-en-Famenne, en province de Luxembourg.