Coronavirus: une troisième dose de vaccin validée pour les immunodéprimés

La task force vaccination estime à 425.000 le nombre de personnes immunodéprimées en Belgique. Il s’agit d’une déficience immunitaire soit congénitale (plutôt rare), soit acquise. Elle peut être due à des maladies ou à des traitements (chimiothérapies, immunosuppresseurs…). On retrouve dans ce groupe les personnes souffrant de leucémie et d’autres cancers, les VIH positifs non stabilisés, les personnes en attente d’une transplantation d’organe ou qui ont été greffées, celles qui doivent subir une hémodialyse suite à une insuffisance rénale, les patients atteints de maladies inflammatoires et traités par immunosuppresseurs. Ces personnes seront identifiées et convoquées grâce à la base de données des personnes souffrant de comorbidités qui avait été constituée au printemps dernier pour les besoins de la campagne de vaccination.

Dès septembre

Cette troisième dose sera un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna). Son administration devrait débuter dès septembre. La Belgique attend encore un avis de l’EMA, l’Agence européenne des médicaments, sur l’utilisation du vaccin Pfizer en guise de troisième dose. Aux Etats-Unis, l’autorité régulatoire (FDA) a déjà donné son feu vert à Pfizer. L’EMA devrait faire de même dans les prochains jours. Son approbation est, entre autres, attendue pour savoir quel intervalle minimum il est nécessaire de respecter entre la deuxième et la troisième dose. C’est notamment important pour les personnes qui vont changer de vaccin et passer d’un vaccin à adénovirus (AstraZeneca, Johnson & Johnson) à un vaccin à ARN messager. « Même s’il n’existe pas de preuves formelles à ce stade, on a des indices concordants qui montrent que la vaccination hétérologue (mélanger deux vaccins différents) augmente la protection », ajoute Sabine Stordeur.

Ces patients immunodéprimés seront vaccinés selon les mêmes modalités pratiques que celles en cours depuis le début de la campagne. Les personnes sous hémodialyse seront vaccinées au sein des hôpitaux. Les personnes capables de se déplacer seront invitées à se rendre dans un centre de vaccination tandis que les personnes grabataires seront vaccinées chez elles par les services de soins à domicile ou le médecin généraliste. Les résidents des maisons de repos concernés seront, eux, vaccinés au sein de leur établissement.