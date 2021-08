Gare à l’arnaque au pneu crevé sur les routes (vidéos)

Surtout répandue en Espagne, et plus particulièrement sur l’autoroute AP-7, bien fréquentée pendant la période estivale, l’arnaque est bien rodée : les voleurs se débrouillent pour vous faire vous arrêter, soit en prétextant un problème sur votre voiture, soit en crevant votre roue, notamment au péage, vous forçant donc à vous arrêter sur la route.

Après les arnaques à la fiente d’oiseau et les arnaques « à l’irlandaise », voilà qu’une nouvelle arnaque a fait son apparition sur la route des vacances cet été. Il s’agit de l’arnaque au pneu crevé, selon Ouest-France, relayé par la Voix du Nord .

Pendant que l’escroc détourne l’attention de la victime, en lui signalant que son véhicule a un problème, et en feignant de vouloir l’aider à le résoudre, son complice, caché dans l’autre voiture, en profite pour dérober, en toute discrétion, les objets de valeur et effets personnels du conducteur qui s’est fait avoir.

Un homme, impliqué dans 106 dossiers, arrêté

Dans deux vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, la police catalane a montré le procédé, alors que ce type d’arnaque se multiplie avec les vacances et que, selon le journal local, les touristes étrangers, plus à même de transporter de l’argent ou des objets de valeurs, étaient ciblés.

Dans une des vidéos, on voit des escrocs ouvrir discrètement les valves de pneus pour qu’ils se retrouvent à plat, ou encore des escrocs crever des pneus sur un parking avant de proposer leur aide. La vidéo est accompagnée d’un message de mise en garde de la police : « Ne baissez pas la garde sur l’autoroute, les voleurs agissent même lorsque vous êtes en déplacement. Ils peuvent percer votre roue, et, lorsque vous vous arrêterez, ils diront qu’ils veulent vous aider et vous détourneront du vol qui est en train d’être commis. »

Dans l’autre vidéo, diffusée sur Twitter, la police montre comment un escroc, prétextant un problème sur une voiture, a forcé un véhicule à s’arrêter, pendant que son complice dérobait les effets personnels de sa victime. « Nous avons arrêté un homme à Reus connu dans 106 dossiers pour des incidents similaires, qui faisait partie d’un groupe qui a arrêté et volé des véhicules sur l’AP-7 depuis juin », précise-t-il, avant d’indiquer que le juge a interdit à l’homme de s’approcher de cette route.

