Vincent Kompany: «Vitesse a fini dans le top 4 néerlandais et il n’est pas moins fort que notre top 4»

Après les Albanais de Laci, ce sont les Néerlandais de Vitesse Arnhem qui se dressent devant le Sporting d’Anderlecht comme ultime obstacle pour atteindre la phase de groupes de la Conference League. « Je veux les atteindre », clame Vincent Kompany qui pourra compter sur un groupe au grand complet pour défier Vitesse.

Une formation qui a évidemment été scrutée par le T1 anderlechtois et son staff ces derniers jours. « Il ne faudra pas sous-estimer ce match, avance Kompany. Vitesse a terminé quatrième aux Pays-Bas et ce top 4 n’est pas moins fort que celui en Belgique. Leur coach a un passé chez Red Bull et cela se voit. J’ai vu beaucoup de pressing et d’agressivité. C’est une équipe compétitive, capable de mettre du tempo et de développer un football moderne. Les Pays-Bas ont d’ailleurs toujours été un modèle à ce niveau-là. Je suis impatient de vivre ce match dont je ne saurais pas dire qui est favori. »