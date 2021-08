Hannes Delcroix garde un mauvais souvenir de Vitesse: «Prendre une petite revanche»

« C’est toujours chouette de jouer contre une équipe néerlandaise », a confié Delcroix. « Malheureusement, je ne garde pas un bon souvenir du match contre Vitesse car nous avions perdu 2-1. L’équipe a changé depuis mon passage aux Pays-Bas mais, j’ai hâte de jouer contre eux et prendre une petite revanche. »

Prêté au RKC Waalwijk lors de la saison 2019-2020, Hannes Delcroix, le défenseur du RSC Anderlecht, connaît bien le championnat néerlandais et Vitesse Arnhem, l’adversaire des Mauves en match aller des barrages de la Conference League jeudi au Lotto Park (20h00).

« C’était difficile de rester quatre mois sans jouer. J’étais déçu de ne pas avoir pu terminer la saison, surtout en vue de l’Euro. La revalidation est assez difficile au début, ce n’est jamais agréable de devoir se déplacer avec des béquilles. Finalement, cela s’est passé plus vite que prévu. Je me sens bien et je sens que je reviens petit à petit à mon meilleur niveau. »