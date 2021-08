Plopsaland en manque de personnel: le travail au noir à la Côte pointé du doigt

Plopsaland De Panne doit fermer une grande partie de ses points horeca dans le parc en raison d’un manque de personnel. C’est ce qu’a signalé le parc ce mercredi, ajoutant être à la recherche d’une centaine de saisonniers et étudiants.

Le parc, en plus de la longue fermeture obligatoire liée au coronavirus, pointe du doigt le travail au noir comme cause du manque de personnel. « Le travail au noir dans le secteur est un facteur déterminant. Nous perdons souvent des collaborateurs parce qu’ils peuvent gagner plus ailleurs, souvent au noir, ce qui est évidemment une concurrence déloyale pour nous. C’est pour cette raison que nous demandons aussi aux autorités de faire plus de contrôles à la Côte, notamment pendant la haute saison », a commenté Steve Van den Kerkhof, CEO de Plopsa Group.