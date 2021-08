Martha Wainwright: une voix magique, à la fois tendre et amoureuse

La petite sœur de Rufus et fille de Loudon Wainwright III publie son cinquième album, le premier constitué de seules chansons originales personnelles depuis neuf ans. Faut dire qu’avant ça, soit elle n’avait pas trop le moral, soit elle était trop occupée par son café-studio du Mile End à Montréal, l’Ursa. Et puis l’envie est revenue, notamment en travaillant avec Pierre Marchand qui a précédemment produit les albums de son frère Rufus et de sa mère Kate McGarrigle. Avec ses musiciens de Toronto, elle s’est remise au travail, trouvant l’inspiration dans cette impression de renaître de ses cendres, tel le phénix, voyant la lumière et l’espoir après de trop nombreux moments de tristesse et d’inquiétude que la crise du covid a d’ailleurs renforcés. On retrouve ici la voix magique d’une Martha à la fois tendre et amoureuse, ses chansons folks colorées (« Rainbow ») nous touchant jusqu’au dernier « Falaise de Malaise » chanté en grande partie en français.

