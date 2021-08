Three-layer Cake: une musique inclassable, mais accrocheuse

Le nom du groupe et le titre de l’album ne sont pas fortuits. Le cake à trois couches et la cuisinière résument bien le dessein des trois musiciens, Mike Watt à la basse, Mike Pride à la batterie et Brandon Seabrook à la guitare et au banjo. L’album est né pendant le confinement. Ils ont travaillé en s’envoyant des bandes. Une couche de l’un, une couche de l’autre, une troisième, on laisse mijoter (sur la cuisinière), on revoit le tout, on envoie. Le disque est improvisé mais avec des parties très composées et très complexes, le tout sonne comme un groupe de rock et même de punk-rock, c’est une fusion de styles. D’ailleurs, le trio n’aime pas les frontières, les genres : « Pour moi, la musique est la musique », clame Mike Watts. Et cette musique est inclassable, en effet. Mais elle est accrocheuse, avec des effets atmosphériques, des riffs de basse prenants, une percussion vivante, un banjo surprenant. Et nous mène dans des paysages inexplorés.

Rare Noise Records

Le site du groupe