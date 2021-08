Romelu Lukaku présenté officiellement à la presse par Chelsea: «Je porterai le numéro 9» (vidéo)

Sur son maillot bleu, l’attaquant affichera le numéro 9 dans son dos, comme c’était déjà le cas à l’Inter Milan ainsi qu’en équipe nationale. Ce numéro était laissé vacant depuis un jour à peine et le départ de Tammy Abraham pour l’AS Rome.

En plus de retrouver son ancien club, il rejoint le champion d’Europe en titre. « Ça fait du bien d’être dans cette équipe. Les joueurs ont faim de victoires, il y a beaucoup d’intensité et le coach est clair dans ses idées. Tout le monde travaille dur, cherche à s’améliorer et surtout, veut la victoire. Tout ça correspond bien à mes ambitions. »

Chez les Londoniens, vainqueurs de la dernière Ligue des champions, l’attaquant des Diables rouges sera le buteur tant recherché par les Blues ces dernières saisons. « Je veux aider l’équipe en marquant des buts. Le système de l’entraîneur Thomas Tuchel (en 3-4-2-1, ndlr.) m’est assez familier car nous utilisons le même chez les Diables rouges », a confié le buteur belge.