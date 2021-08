Steve Gadd: net, rigoureux, juste comme un métronome

Steve Gadd a 76 ans mais toujours bonne baguette bon tom. Ce batteur qui a joué avec tout le monde, de Chet Baker à Herbie Hancock, de Paul McCartney à Aretha Franklin, de Marcus Miller à Eric Clapton, de Ron Carter à Al Di Meola, on l’appelle souvent d’ailleurs Steve God, particulièrement au Japon où il est adulé. Ce musicien est net, rigoureux, juste comme un métronome, avec un son mat et une rythmique autant rock que jazz. Dans cet album-ci, enregistré au club Blue Note de Tokyo en décembre 2019, avec David Spinozza à la guitare, Jimmy Johnson à la basse, Kevin Hays aux claviers et Walt Fowler à la trompette, il inspire un tempo chaloupé, entre le blues, la soul et le hard bop. L’ensemble groove magnifiquement et cette musique s’insinue par tous les pores dans la peau, commandant aux muscles de bouger et de se mettre à danser. « Hidden Drive » est un exemple type. Le rythme binaire du blues est assuré, la guitare est moelleuse, la basse ronflante, le piano emballant et la trompette soudain déchirante. Ça a l’air simple, comme ça, mais tout est tellement bien en place que c’est un bonheur.

