Près de 100 milliards USD investis dans les fintechs au 1er semestre, un record (KPMG)

"Les investisseurs considèrent le secteur comme très attractif, notamment en raison de sa croissance élevée et de ses valorisations. Au cours du premier semestre de cette année, par exemple, nous avons déjà compté 163 nouvelles licornes: des entreprises fintech qui ont atteint la barre du milliard de dollars en valeur de marché", souligne KPMG.

Les entreprises traditionnelles s'intéressent de plus en plus au secteur, qui allie activités bancaires et financières et nouvelles technologies, "afin d'accélérer leur parcours numérique", selon KPMG.